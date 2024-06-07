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Бостон разгромл Даллас в первом матче финальной серии плей-офф НБА

Баскетбол

Следующий матч состоится 10 июня

Бостон разгромл Даллас в первом матче финальной серии плей-офф НБА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 июня, в Бостоне состоялся первый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс". Хозяева одержали победу со счётом 107:89 и вышли вперёд в серии.

Следующий матч состоится 10 июня.

НБА. Финал. Первый матч

Бостон Селтикс - Даллас Маверикс 107:89

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич. На его счету 30 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде лёгкий форвард Пи Джей Вашингтон отметился 14 очками, восемью подборами и одной передачей.

Самым результативным в составе "Бостона" стал атакующий защитник Джейлен Браун. Он набрал 22 очка, совершил шесть подборов и отдал две передачи. Вернувшийся в строй бигмен Кристапс Порзингис отметился 20 очками и шестью подборами.

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