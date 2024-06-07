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Лука Дончич повторил достижение Тима Данкана в НБА
Словенский баскетболист оформил дабл-дабл с 30 очками
Фото: Blaze Trends
Словенский разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал первым игроком после Тима Данкана (1999), который оформил дабл-дабл с 30 очками в своём дебютном матче в финале НБА. Об этом пишет ESPN US.
Напомним, в финале НБА нынешнего сезона "Даллас" встречается с "Бостон Селтикс". Первый матч, проходивший в Бостоне, завершился со счётом 107:89 в пользу "Селтикс". Самым результативным игроком встречи стал Лука. В его активе 30 очков, 10 подборов и одна результативная передача. В составе "Бостона" лучшую результативность продемонстрировал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).
Следующий матч состоится 10 июня также в Бостоне.
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