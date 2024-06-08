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Михайлюк – первый украинец, появившийся в финале НБА с 2005 года

Баскетбол
Обновлено

Защитник отметился интересным достижением

Михайлюк – первый украинец, появившийся в финале НБА с 2005 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче решающей серии "Бостон" – "Даллас" (107:89) принял участие Святослав Михайлюк. Баскетболист отыграл 160 секунд и заработал 2 очка для победившей команды.

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В последний раз представитель Украины появлялся в финале НБА 20 лет назад. Речь идет о бывшем нападающем "Лейкерс" Станиславе Медведенко. В той игре он записал в свой актив 10 очков. Впрочем, тогда серию выиграл "Детройт".

Это единственные украинские баскетболисты, пробивавшиеся в решающую стадию Национальной лиги.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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