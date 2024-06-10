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Бостон во второй раз переиграл Даллас в финальной серии плей-офф НБА
Следующий матч состоится 13 июня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 июня, в Бостоне состоялся второй матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс". Хозяева снова были сильнее, праздновав победу со счетом 105:98 и ведут в серии (2-0).
Следующий матч состоится 13 июня.
НБА. Финал. Второй матч
Бостон Селтикс - Даллас Маверикс 105:98
Лука Дончич в очередной раз демонстрирует прекрасную результативность в нынешнем плей-офф НБА. На счету словенца трипл-дабл: 32 очка, 11 подборов и 11 передач. Впрочем, этих показателей не хватило для того, чтобы переиграть "Бостон". Его партнер по команде легкий форвард Пи Джей Вашингтон отметился 17 очками, 7 подборами и одной передачей.
Самым результативным в составе "Селтикс" стал защитник Дрю Холидей. Он набрал 26 очков, совершил 11 подборов и отдал 3 передачи. Второй по результативности в команде был Джейлен Браун, который насобирал 21 очко, совершил 7 передач и 4 подбора.
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