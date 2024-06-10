Стал известен список кандидатов на звание MVP финала НБА

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представило топ-5 игроков, которые претендуют на звание "MVP финала НБА". Данную информацию лига разместила на своём сайте.

Топ-5 игроков:

Джру Холидэй ("Бостон Селтикс");

Лука Дончич ("Даллас Маверикс");

Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");

Джейлен Браун ("Бостон Селтикс");

Кристапс Порзингис ("Бостон Селтикс").

Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу "кельтов".