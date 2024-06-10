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Стал известен список кандидатов на звание MVP финала НБА
Возглавил рейтинг игрок Бостона
фото - Getty Images
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представило топ-5 игроков, которые претендуют на звание "MVP финала НБА". Данную информацию лига разместила на своём сайте.
Топ-5 игроков:
Джру Холидэй ("Бостон Селтикс");
Лука Дончич ("Даллас Маверикс");
Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс");
Джейлен Браун ("Бостон Селтикс");
Кристапс Порзингис ("Бостон Селтикс").
Напомним, сегодня, 10 июня, состоялся второй матч между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" в рамках плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:98 в пользу "кельтов".
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