Вторая игра финала Далласа и Бостона стала самой просматриваемой за последние пять лет

Вторая игра финальной серии НБА между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" собрала наибольшие рейтинги среди вторых матчей финалов за последние пять лет.

Среднее количество зрителей на трансляции составляло около 12,063 млн, а на пике — 14,106 млн. Напомним, "Селтикс" одержали победу со счётом 105:98.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу "Бостона". Следующий матч состоится 13 июня в Далласе.