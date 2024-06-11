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Вторая игра финала Далласа и Бостона стала самой просматриваемой за последние пять лет

Баскетбол

Третий матч состоится 13 июня

Вторая игра финала Далласа и Бостона стала самой просматриваемой за последние пять лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая игра финальной серии НБА между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" собрала наибольшие рейтинги среди вторых матчей финалов за последние пять лет.

Среднее количество зрителей на трансляции составляло около 12,063 млн, а на пике — 14,106 млн. Напомним, "Селтикс" одержали победу со счётом 105:98.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу "Бостона". Следующий матч состоится 13 июня в Далласе.

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