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Вторая игра финала Далласа и Бостона стала самой просматриваемой за последние пять лет
Третий матч состоится 13 июня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая игра финальной серии НБА между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" собрала наибольшие рейтинги среди вторых матчей финалов за последние пять лет.
Среднее количество зрителей на трансляции составляло около 12,063 млн, а на пике — 14,106 млн. Напомним, "Селтикс" одержали победу со счётом 105:98.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу "Бостона". Следующий матч состоится 13 июня в Далласе.
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