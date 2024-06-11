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Судебный процесс над Джа Морантом продлен до осени

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Дело тянется с 2022 года

Судебный процесс над Джа Морантом продлен до осени

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Судебный процесс над разыгрывающим "Мемфис Гриззлиз" Джа Морантом продлили как минимум до осени 2024 года. Стивен Леффлер, которого нанял потерпевший Джошуа Холлоуэй, заменит адвокатов Ребекку Адельман и Лесли Баллин. Об этом пишет газета Memphis Commercial Appeal.

В 2022 году Морант ударил кулаком Холлоуэя, которому на тот момент было 17 лет. По словам нового адвоката подростка, ему понадобится несколько месяцев, чтобы изучить, что происходило в деле до того, как его наняли. Он также отметил, что привлечёт дополнительного адвоката.

Ранее судья штата Теннесси постановил, что Джа Морант действовал в рамках самообороны.

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Джа Морант
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