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Судебный процесс над Джа Морантом продлен до осени
Дело тянется с 2022 года
Судебный процесс над разыгрывающим "Мемфис Гриззлиз" Джа Морантом продлили как минимум до осени 2024 года. Стивен Леффлер, которого нанял потерпевший Джошуа Холлоуэй, заменит адвокатов Ребекку Адельман и Лесли Баллин. Об этом пишет газета Memphis Commercial Appeal.
В 2022 году Морант ударил кулаком Холлоуэя, которому на тот момент было 17 лет. По словам нового адвоката подростка, ему понадобится несколько месяцев, чтобы изучить, что происходило в деле до того, как его наняли. Он также отметил, что привлечёт дополнительного адвоката.
Ранее судья штата Теннесси постановил, что Джа Морант действовал в рамках самообороны.
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