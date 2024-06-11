Судебный процесс над Джа Морантом продлен до осени

Судебный процесс над разыгрывающим "Мемфис Гриззлиз" Джа Морантом продлили как минимум до осени 2024 года. Стивен Леффлер, которого нанял потерпевший Джошуа Холлоуэй, заменит адвокатов Ребекку Адельман и Лесли Баллин. Об этом пишет газета Memphis Commercial Appeal.

В 2022 году Морант ударил кулаком Холлоуэя, которому на тот момент было 17 лет. По словам нового адвоката подростка, ему понадобится несколько месяцев, чтобы изучить, что происходило в деле до того, как его наняли. Он также отметил, что привлечёт дополнительного адвоката.

Ранее судья штата Теннесси постановил, что Джа Морант действовал в рамках самообороны.