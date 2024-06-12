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Лейкерс не может найти кандидата на пост главного тренера

Баскетбол

Команда упустила свои шансы

Лейкерс не может найти кандидата на пост главного тренера

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Баскетбольная команда "Лос-Анджелес Лейкерс" столкнулась с неудачами в поиске главного тренера из-за упущенных возможностей. Об этом пишет Fadeaway World.

Первоначально у "Лейкерс" был пул кандидатов, включая Джеймса Боррего, Кенни Аткинсона и Джей Джей Редика. Звёздный бигмен команды Энтони Дэвис отдавал предпочтение Боррего, потому что работал с ним ранее.

Дэн Хёрли отклонил предложение команды в размере $ 70 млн, чтобы остаться с университетом Коннектикут и побороться за третий подряд национальный титул. Эксперт Брайан Уиндхорст предположил, что "Кливленд Кавальерс" сейчас пытается подобраться к Боррего.

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