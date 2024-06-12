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Умер баскетболист, изображенный на эмблеме НБА

Баскетбол
Обновлено

Легенде было 86 лет

Умер баскетболист, изображенный на эмблеме НБА

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный баскетболист и руководитель команд НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет, пишет инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Силуэт Джерри Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий. За свою игровую карьеру Уэст добился одного титула (1972), одного MVP финала и 14 участий на Матче всех звёзд. Всю свою карьеру он провёл в "Лос-Анджелес Лейкерс".

После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, а также генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА.

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