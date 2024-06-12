Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер баскетболист, изображенный на эмблеме НБА
Легенде было 86 лет
Легендарный баскетболист и руководитель команд НБА Джерри Уэст умер в возрасте 86 лет, пишет инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).
Силуэт Джерри Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий. За свою игровую карьеру Уэст добился одного титула (1972), одного MVP финала и 14 участий на Матче всех звёзд. Всю свою карьеру он провёл в "Лос-Анджелес Лейкерс".
После завершения игровой карьеры Уэст работал тренером, а также генеральным менеджером ряда чемпионских команд НБА.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец обошёл легендарного вратаря-бомбардира
- Миколенко рассказал о своей травме
- Судебный процесс над Джа Морантом продлен до осени
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн