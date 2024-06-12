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Сын Виталия Кличко вошел в состав сборной Украины по баскетболу

Баскетбол
Обновлено

Он примет участие в ЧЕ U-20

Сын Виталия Кличко вошел в состав сборной Украины по баскетболу

Фото: parlament.ua

Новина українською

В расширенный состав молодежной сборной Украины по баскетболу на подготовку к чемпионату Европы U-20 вошел Максим Кличко.

Сын бывшего чемпиона мира по боксу Виталия Кличко играет на позиции центрового. В прошлом году он выступал в США в составе команды Taft School.

В следующем сезоне Максим будет играть за команду Amherst College, сообщает basket.com.ua.

Что касается самого чемпионата Европы, то он пройдет с 12 по 21 июля в Румынии. Соперниками Украины будут Швеция, Венгрия, Армения, Косово и Молдова.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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