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Плей-офф НБА. Даллас обыграл Бостон и укрепил лидерство в серии

Баскетбол

Маверикс все ближе к чемпионству

Плей-офф НБА. Даллас обыграл Бостон и укрепил лидерство в серии

Фото: Fox News

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

13 июня на паркете в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс". Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0 (107:89, 105:98, 106:99).

НБА. Финал. Третий матч

Даллас Маверикс — Бостон Селтикс 106:99

В первой четверти преимущество хозяев площадки доходило до 13 очков, но к её завершению сократилось до одного, эта же разница в счёте сохранилась и к большому перерыву. В третьей четверти "Бостон" сделал рывок и закончил её с перевесом "+15". В моменте "Селтикс" вели "+21", но "Маверикс" смогли отыграть отставание и за три минуты до сирены уступали всего одно очко. Концовка матча осталась за "Бостоном".

Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг ("Даллас"), набравший 35 очков. У "Бостона" самым результативным стал Джейсон Тейтум — 31 очко.

Четвёртый матч серии, также состоится в Далласе и пройдёт 15 июня.

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Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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1 голосов
Комментарии
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overline (Одесса)
13.06.2024 в 11:36
Кто эти сообщения пишет, это же смешно)) Все наоборот Бостон выиграл и ведет в серии 3:0, а не Даллас
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Комментарии 1
overline (Одесса)
13.06.2024 в 11:36
Кто эти сообщения пишет, это же смешно)) Все наоборот Бостон выиграл и ведет в серии 3:0, а не Даллас
Ответить
0
0

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