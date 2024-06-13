Плей-офф НБА. Даллас обыграл Бостон и укрепил лидерство в серии

13 июня на паркете в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс". Гости одержали победу со счётом 106:99 и выигрывают в серии 3-0 (107:89, 105:98, 106:99).

НБА. Финал. Третий матч

Даллас Маверикс — Бостон Селтикс 106:99

В первой четверти преимущество хозяев площадки доходило до 13 очков, но к её завершению сократилось до одного, эта же разница в счёте сохранилась и к большому перерыву. В третьей четверти "Бостон" сделал рывок и закончил её с перевесом "+15". В моменте "Селтикс" вели "+21", но "Маверикс" смогли отыграть отставание и за три минуты до сирены уступали всего одно очко. Концовка матча осталась за "Бостоном".

Самым результативным игроком матча стал Кайри Ирвинг ("Даллас"), набравший 35 очков. У "Бостона" самым результативным стал Джейсон Тейтум — 31 очко.

Четвёртый матч серии, также состоится в Далласе и пройдёт 15 июня.