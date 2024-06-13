Тейтум и Браун установили рекорд Бостона по результативности в финальном матче

Форварды "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили клубный рекорд по результативности в финальных матчах НБА.

Они стали первым дуэтом "Селтикс", каждый из которых набрал в финальном матче 30 очков, сделал по пять подборов и по пять передач.

Напомним, что в американском Далласе состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс" (106:99).

Джейсон Тейтум набрал в этом матче 31 очко, а Джейлен Браун добавил ещё 30 очков.

Четвёртый матч серии, который может принести "Селтикс" чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт 15 июня