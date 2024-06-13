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Тейтум и Браун установили рекорд Бостона по результативности в финальном матче
Несмотря на поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Форварды "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум и Джейлен Браун установили клубный рекорд по результативности в финальных матчах НБА.
Они стали первым дуэтом "Селтикс", каждый из которых набрал в финальном матче 30 очков, сделал по пять подборов и по пять передач.
Напомним, что в американском Далласе состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА между "Даллас Маверикс" и "Бостон Селтикс" (106:99).
Джейсон Тейтум набрал в этом матче 31 очко, а Джейлен Браун добавил ещё 30 очков.
Четвёртый матч серии, который может принести "Селтикс" чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт 15 июня
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