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Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера Лейкерс
Тренер проведет собеседование в ближайшие выходные
фото - Getty Images
Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик официально пройдёт собеседование на должность главного тренера "Лос-Анджелес Лейкерс" в эти выходные. Ожидается, что если он успешно его пройдёт, то продвинет свою кандидатуру на этот пост, об этом пишут источники ESPN.
Ранее сообщалось, что несколько баскетболистов не хотят играть под руководством Джей Джей Редика. А также, что у "Лос-Анджелес Лейкерс" нет чёткого плана B в деле поиска нового тренера.
Напомним, руководство "Лейкерс" уволило главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии два сезона, при нём команда дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф.
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