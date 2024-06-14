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Барселона назвала имя нового главного тренера команды

Баскетбол

Каталонцы рассматривали несколько вариантов

Барселона назвала имя нового главного тренера команды

Фото: fcbbasket

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

55-летний специалист Жоан Пеньярройя стал главным тренером "Барселоны". Об этом пишет пресс-служба каталонского клуба.

В минувшем сезоне Пеньярройя возглавлял "Басконию".

Напомним, что "Барселона" завершила регулярный чемпионат Евролиги прошедшего сезона с 22 победами и 12 поражениями и вылетела в первой стадии плей-офф, уступив греческому "Олимпиакосу" (2-3 в серии).

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