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Барселона назвала имя нового главного тренера команды
Каталонцы рассматривали несколько вариантов
Фото: fcbbasket
55-летний специалист Жоан Пеньярройя стал главным тренером "Барселоны". Об этом пишет пресс-служба каталонского клуба.
В минувшем сезоне Пеньярройя возглавлял "Басконию".
Напомним, что "Барселона" завершила регулярный чемпионат Евролиги прошедшего сезона с 22 победами и 12 поражениями и вылетела в первой стадии плей-офф, уступив греческому "Олимпиакосу" (2-3 в серии).
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