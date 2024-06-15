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Даллас разгромили Бостон в четвертом матче финала НБА
Неужели мега-камбек
Фото: loveinsuar.live
В ночь с 14 на 15 июня состоялся четвёртый матч финальной серии розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию его результат:
"Даллас" - "Бостон"
122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24)
"Даллас": Дончич (29), Ирвинг (21 + 6 передач), Геффорд (7), Вашингтон (6), Д. Джонс (5) – старт; Хардуэй (15), Лайвли (11 + 12 подборов), Экзам (10), Харди (5), Клебер (5), Грин (3), М-ф Моррис (3), Лоусон (2), Пауэлл (0) , Проспер (0).
"Бостон": Тейтум (15), Холидей (10 + 5 потерь), Браун (10), Уайт (6), Хорфорд (3) – старт; Хаузер (14), Притчард (11), Бриссетт (7), Тиллман (3), Михайлюк (3), Кета (2), Спрингер (0), Уолш (0), Корнет (0).
Счет в серии: 1-3
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