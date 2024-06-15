  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк сыграл 10 минут в четвертом матче финала НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк сыграл 10 минут в четвертом матче финала НБА

Баскетбол
Обновлено

Украинец в деле

Михайлюк сыграл 10 минут в четвертом матче финала НБА

http://throughthephog.com/ throughthephog

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский баскетболист, атакующий защитник "Бостона" Святослав Михайлюк сыграл в четвёртом матче финальной серии НБА против "Даллас".

Наш спортсмен провел на игровой площадке 9 минут 53 секунды, за которые успел набрать 3 очка и сделать 1 подбор. Всего Святослав попытался 2 раза совершить двухочковые броски (ни одного удачного), и 5 раз – трехочковые (1 раз удачно).

Украинец также играл и в первом матче финала. Тогда Святослав набрал 10 очков и сделал 5 подборов и 1 ассист.

Напомним, что "Бостон" ведет в финальной серии со счётом 3-1.

По теме
yellow-arrow
Даллас разгромили Бостон в четвертом матче финала НБА
yellow-arrow
Барселона назвала имя нового главного тренера команды
yellow-arrow
Джей Джей Редик претендует на пост главного тренера Лейкерс
НБА Святослав Михайлюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
15.06.2024 в 11:22
В первом матче финала у него было только 2 очка, а не 10.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
15.06.2024 в 11:22
В первом матче финала у него было только 2 очка, а не 10.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости