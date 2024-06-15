Михайлюк сыграл 10 минут в четвертом матче финала НБА

Украинский баскетболист, атакующий защитник "Бостона" Святослав Михайлюк сыграл в четвёртом матче финальной серии НБА против "Даллас".

Наш спортсмен провел на игровой площадке 9 минут 53 секунды, за которые успел набрать 3 очка и сделать 1 подбор. Всего Святослав попытался 2 раза совершить двухочковые броски (ни одного удачного), и 5 раз – трехочковые (1 раз удачно).

Украинец также играл и в первом матче финала. Тогда Святослав набрал 10 очков и сделал 5 подборов и 1 ассист.