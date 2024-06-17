Демар Дерозан, Клэй Томпсон, Йонас Валанчюнас и другие: топ-15 свободных агентов НБА

Сезон 2023-2024 близок к завершению. Однако, все клубы, кроме "Бостона" и "Далласа", потихоньку работают над стратегией на следующий чемпионат. Одна из опций для усиления - рынок свободных агентов.

Примечание : в топ не попали такие игроки, как Д'Анджело Расселл, Келли Убре, Айзек Окоро, Расселл Уэстбрук и другие.

15. Бадди Хилд

Один из интересных вариантов на рынке свободных агентов - Бадди Хилд. Элитный снайпер не слишком хорошо себя проявил в "Филадельфии": 12.1 очков, 3.2 подборов, 38.6% трехочковых. Еще хуже было в дебютном для Бадди плей-офф: всего 4 матча, 10 минут и 5 очков в среднем. Все это - за почти 20 миллионов долларов. Впрочем, навыки 31-летнего защитника оставляют ему неплохие шансы на достойное продолжение карьеры.

14. Йонас Валанчюнас

Литовский центровой в лиге уже давно, этот сезон должен стать тринадцатым. Звезд с неба Йонас никогда не хватал, но и ниже определенного уровня не опускался. В прошлом сезоне не пропустил ни одного матча, во всех был игроком старта. Его показатели: 12.2 очков, 8.8 подборов, 0.8 блок-шотов. Валанчюнас - типичный продукт европейской школы - силен тактически, владеет средним, может попасть и из-за дуги, прилично защищается. При этом за последний год получил чуть больше 15 миллионов, что не так и много. Не стоит исключать, что может заинтересовать даже кого-то из контендеров.

13. Айзея Хартенштайн

26-летний американо-немецкий центровой - даже не основной игрок "Нью-Йорка". Он не обладает ни дальним, ни средним броском. И все же Айзея - довольно ценный кадр, прежде всего - в оборонительной системе команды Тома Тибодо. Да, в его активе только 5 очков за игру в регулярке. Зато Хартенштайн собирал 2.5 подборов в атаке, делал огромный объем черновой работы, классно подменил основного центрового Митчелла Робинсона. В плей-офф Айзея играл по 30 минут, набирал 9 очков и собирал аж 3.7 подборов в нападении. Есть подозрение, что "Никс" попытаются удержать его у себя, но им придется предложить ему что-то лучше, чем 9.2 миллионов долларов, которые бигмен получил за последний сезон.

12. Малик Монк

Атакующий защитник "Сакраменто" сыграл лучший сезон в карьере, став третьей опцией в нападении команды. В его активе 72 матча регулярного сезона, все - со скамейки запасных; за 26 минут набирал 15.4 очков, также - 5.1 ассистов и 2.9 подборов; забросил 148 трехочковых с реализацией 35%. 26-летний американец стал грозным оружием второго юнита "Кингз", попал в тройку лучших в опросе на "Лучшего шестого игрока" лиги. В конце сезона травмировался и не смог помочь калифорнийцам преодолеть стадию плей-ин. "Сакраменто" будет нелегко сохранить Монка, ведь Малик явно наиграл на больший контракт, чем 9.9 миллионов, заработанных за последний год. Впрочем, у "Королей" есть свободное место в платежке, поэтому многое будет зависеть от их желания сохранить игрока.

11. Ник Клекстон

Центровой "Бруклина" - один из трех лучших на этой позиции, что в это межсезонье доступны на рынке. 25-летний американец понемногу прогрессирует: 11.8 очков, 9.9 подборов, 2.1 блок-шотов, 63.3% реализации с паркета. Недавно были слухи об интересе к нему со стороны "Детройта" и "Оклахомы". После этого генменджер "Бруклина" Шон Маркс заявил, что клуб приложит все усилия, чтобы сохранить Клекстона. Некоторые американские инсайдеры считают, что Нику могут предложить 20 миллионов в год.

10. Тобаяс Херрис

Уже ветеран и все еще белозвездочный игрок по статусу. У Тобаяса позади 13 сезонов в НБА и выступления в пяти командах. Рискну предположить, что "Филадельфия" не будет предлагать Херрису новое соглашение. Все потому, что у форварда - один из худших контрактов в лиге. За последний год он получил 39.3 миллионов долларов (больше в команде зарабатывает лишь Жоэль Эмбиид). При этом уровню второй звезды Херрис не соответствует (и никогда не соответствовал, как по мне). Статистика в прошлой регулярке: 17.2 очков, 6.5 подборов, 3.1 ассистов, 1 перехват, 0.7 блоков. А теперь сравните это с показателями в плей-ин и плей-офф: 7 матчей, 9.4 очков, 7.6 подборов, 2 результативные передачи. В действительно важных матчах Хэррис исчезает. Тем не менее спрос на него может быть - при условии существенного снижения денежных аппетитов. Хотя для Тобаяса здесь дилемма - ему почти 32, это явно последняя возможность получить хороший контракт.

9. Майлз Бриджес

Отбыв наказание в тюрьме, прошлой осенью Майлз Бриджес вернулся на паркет и выдал сильнейший индивидуальный сезон своей карьеры. 21 очко, 7.3 подбора, 3.3 ассиста - с этими показателями форвард стал лучшим игроком "Шарлотт". Да, быть лидером 13-й команды Восточной Конференции - не фантастическое резюме. Но навыки Бриджеса, его мотивация и возраст (26 лет) - именно те характеристики, которые могут заинтересовать потенциальных работодателей. Не исключено, что лучшее предложение сделает нынешняя команда. Если "Хорнетс" вытянут джек-пот на драфте, то команда во главе с проспектом Брэндоном Миллером, уже опытными Ламело Боллом и Майлзом Бриджесом может цепляться по крайней мере за плей-ин.

8. Клэй Томпсон

Чтобы представить "Сплэш бразера" не в джерси "Голден-Стейт", надо иметь незаурядную фантазию. Впрочем, в это межсезонье это может стать реальностью. "Воины" нуждаются в свежей крови и не факт, что Клею найдется место в команде. Возможно, его "Чемпионский ДНК" понадобится другим - например, молодому проекту вроде "Орландо", где не хватает такого опытного игрока с все еще элитным шутингом. Большой и длительный контракт Томпсону вряд ли светит. Скорее всего, хорошие деньги он получит, если согласится на условно двухлетнее соглашение и ограниченную роль на площадке.

7. Демар Дерозан

Несмотря на солидный возраст (34 года) и посредственную команду, Дерозан отыграл довольно сильный сезон: 24 очка, 4.3 подбора, 5.3 ассиста, 1.1 перехвата, даже 75 трехочковых реализовал. Демар едва не получил награду "Лучшему клатчеру", уступив в опросе лишь Стефу Карри. Форвард все еще на высоком уровне владеет редким в современной НБА навыком - элитным средним броском. Роль третьей звезды Демару, кажется, еще по силам. Американские инсайдеры считают, что "Чикаго" может предложить Дерозану двухлетний контракт на 80 миллионов долларов. Найдутся ли желающие перебить такое предложение - покажет межсезонье.

6. Джеймс Харден

Звездность Джеймса Хардена постепенно угасает. По крайней мере, в отношении скоринга. 16.5 очков, 5.1 подборов и 8.5 ассистов - показатели Джеймса в последней регулярке. Правда, "Борода" существенно прибавил в плей-офф: в противостоянии с "Далласом" Харден в нескольких матчах напоминал самого себя околопраймовых времен: 21.2 очков, 38.3% из-за дуги, 8 результативных передач в среднем за серию. Впрочем, команда все равно вылетела. У Хардена нелегкий выбор: остаться в "Клипперс" и попытаться побороться за долгожданный чемпионский перстень с этой командой, или снова искать счастья в другом месте. По моему мнению, решение Джеймса будет зависеть от намерений Пола Джорджа и, частично, - Расселла Уэстбрука. Или я ошибаюсь и Харден попытается найти еще одних дураков, которые бросят в него чем-то похожим на максимальный контракт.

5. Паскаль Сиакам

30-летний камерунец прошлой зимой впервые в карьере сменил команду, перейдя из "Торонто" в "Индиану". Паскаль помог команде Рика Карлайла занять 6 место в регулярном сезоне и дойти до финала Восточной Конференции. Сиакам стал полноценной второй звездой команды, набирал около 22-х очков как в регулярке, так и в пост-сезоне, выдал несколько перформансов с 30-ю + баллами в сериях с "Милуоки" и "Нью-Йорком". Словом, есть предпосылки, что "Индиана" предложит ему, наверное последний в карьере серьезный контракт, а Паскаль, думаю, согласится.

4. Оу Джи Ануноби

Еще один экс-игрок "Торонто", которого зимой канадцы решили обменять. Слухи сватали Ануноби чуть ли не в половину команд лиги. И это - неудивительно, ведь Оу Джи - один из лучших 3&D форвардов НБА. В "Нью-Йорке" британец сразу стал незаменимым, в регулярке выдал стат-лайн 14.7 очков, 4.2 подборов, 1.4 перехватов, 58% реализации с игры. В пост-сезоне показатели Ануноби стали даже лучше. Если бы не его травма, "Никс", возможно, прошли бы во втором ранде "Индиану". Сейчас игрок в статусе ограниченно свободного агента, у него год контракта на почти 20 миллионов. Это значит, что любая команда может предлагать ему лучшие финансовые условия, а "Никс", если хотят оставить Ануноби, будут вынуждены такое предложение повторить.

3. Пол Джордж

У Пола Джорджа похожая ситуация с Харденом. Разница в том, что PG имеет еще год контракта, за который должен получить более 48 миллионов долларов. Но форвард хочет подписать новое соглашение, и снова - максимальное. "Клипперс" на такие условия, похоже, пока не согласились. Следовательно, есть высокая вероятность того, что Джордж выйдет на рынок свободных агентов. 34-летний игрок все еще имеет звездный статус, хотя его показатели понемногу проседают: 22.6 очков, 5.2 подборов, 3.5 ассиста, 1.5 перехвата, более 41% реализации дальних бросков в регулярке. В пост-сезоне, из-за нестабильного здоровья Кавая Леонарда, именно Джордж должен был стать главной движущей силой "Клипперс", но эту задачу провалил. Поэтому лос-анджелесцы вряд ли удовлетворят аппетиты Пола, а значит - есть высокая вероятность увидеть, например, возвращение Джорджа в родную "Индиану".

2. Леброн Джеймс

Человеку 39 лет, но он остается самым хайповым в НБА. "Король" выдал еще одну мощную регулярку: 25.7 очков, 7.3 подборов, 8.3 ассистов, установил личный рекорд по трехочковым - 41% реализации. Впрочем, в плей-офф "Лейкерс" снова безнадежно отлетели от "Денвера". Леброн - ограниченно свободный агент и может выходить на рынок. Проблема в том, чего он хочет больше: попробовать еще раз стать чемпионом или сыграть в одной команде с сыном. По слухам, "Лейкерс" заинтересованы в дранте Бронни Джеймса. Если это правда, то "озерные", очевидно, готовы выписать Леброну многолетний максимальный контракт. В пользу этой версии свидетельствуют инсайды о возможном интересе лос-анджелесцев к кандидатуре друга Джеймса Джей-Джей Редика на должность главного тренера.

1.Тайриз Мекси

В этом сезоне молодая звездочка сделала существенный шаг к уровню элитного игрока. Почти 26 очков, 6.2 ассиста, 50% реализации с игры - его показатели в регулярке. В плей-офф именно Мекси, а не Эмбиид, был первой звездой "Филадельфии". Неудивительно, что именно Тайриз стал победителем в номинации "Самый прогрессирующий игрок". Сейчас Мекси на "детском" контракте и в статусе ограниченно свободного агента. Лично я почти не сомневаюсь, что "Филадельфия" будет строить команду вокруг Тайриза, а значит - даст ему самую большую из возможных сделок. Но, учитывая бардак в состоянии "76"-х, утверждать что-то все же не стоит.