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Назан список кандидатов на звание MVP финала НБА

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Возглавляет список Джейлен Браун

Назан список кандидатов на звание MVP финала НБА

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём официальном сайте.

Топ-5 игроков:

Джейлен Браун ("Бостон Селтикс").

Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

Лука Дончич ("Даллас Маверикс").

Кайри Ирвинг ("Даллас Маверикс").

Джру Холидэй ("Бостон Селтикс").

Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне.

На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут "кельты". Ранее форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум высказался о поддержке своей команды фанатами.

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