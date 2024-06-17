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Назан список кандидатов на звание MVP финала НБА
Возглавляет список Джейлен Браун
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) представила обновлённый список из пяти кандидатов на звание MVP финала НБА. Данную информацию лига разместила на своём официальном сайте.
Топ-5 игроков:
Джейлен Браун ("Бостон Селтикс").
Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").
Лука Дончич ("Даллас Маверикс").
Кайри Ирвинг ("Даллас Маверикс").
Джру Холидэй ("Бостон Селтикс").
Напомним, следующая, пятая игра финальной серии НБА между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс" состоится 18 июня. Встреча состоится в Бостоне.
На данный момент в серии со счётом 3-1 ведут "кельты". Ранее форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум высказался о поддержке своей команды фанатами.
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