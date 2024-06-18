Бостон Селтикс - чемпион НБА сезона 2023/24. Михайлюк стал вторым украинцем, который побеждал в самой престижной баскетбольной лиге

В ночь с 17 на 18 июня состоялся пятый матч финальной серии розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Как оказалось, это был последний поединок этого сезона, поскольку "Селтикс" не оставили "Маверикс" никаких шансов на положительный результат: на большой перерыв хозяева ушли с преимуществом в 21 очко - 67:46. Этого отрыва оказалось достаточно и "Далласу" не удалось осуществить камбэк в матче.

Самым результативным игроком поединка стал игрок "Бостона" Джейсон Тейтум, который набрал 31 очко, совершил 11 передач и 8 подборов. У "Далласа" лучшим был Лука Дончич: 28 очков, 12 подборов и 5 передач. В финальном поединке также появлялся на паркете Святослав Михайлюк, который за одну минуту успел совершить один подбор. Всего в этой серии против "Далласа" украинский баскетболист сыграл в трех поединках.

Вашему вниманию результат матча:

"Бостон" - "Даллас"

106:88 (28:18, 39:28, 19:21, 20:21)

"Бостон" : Тейтум (31 + 11 передач + 8 подборов), Холидей (15 + 11 подборов), Браун (21), Уайт (14), Хорфорд (9) - старт; Хаузер (8), Притчард (3), Бриссетт (0), Тиллман (0), Михайлюк (0), Кета (0), Спрингер (0), Уолш (0), Корнет (0), Порзингис (5).

"Даллас" : Дончич (28 + 12 подборов + 5 передач), Ирвинг (13 + 9 передач), Геффорд (6), Вашингтон (4), Д. Джонс (10) - старт; Хардуэй (0), Лайвли (2), Экзам (4), Харди (3), Клебер (2), Грин (14), М-ф Моррис (0), Лоусон (2), Пауэлл (0), Проспер (0).

Счет в серии : 4-1

Добавим, что Святослав Михайлюк стал вторым украинцем, который получил чемпионство в НБА. До него это дважды делал Станислав Медведенко в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" в 2001 и 2002 годах.