  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Игрок Бостона Джейлен Браун - MVP финала НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Бостона Джейлен Браун - MVP финала НБА

Баскетбол
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте организации

Игрок Бостона Джейлен Браун - MVP финала НБА

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бостон" в 18-й раз в истории своей франшизы стал чемпионом НБА. Сегодня "Селтикс" переиграли "Даллас" (106:88) и завершили финальную серию со счетом 4:1. По итогам противостояний, MVP финала НБА признали атакующего защитника "Бостона" Джейлена Брауна.

"Это была полная командная работа. Я делюсь этим с моими братьями и моим партнером по команде, Джейсоном Тейтумом. Он был со мной все это время. Я был благодарен за каждое мгновение, за каждую возможность. Я никогда не опускал голову", - заявил Джейлен Браун после чемпионского поединка.

Признанный MVP финала НБА, игрок "Бостона" в серии против "Далласа" в среднем набирал 20,8 очка, делал 5,4 подбора, 5 передач и 1,6 перехвата, реализовывая 44% бросков с игры.

По теме
yellow-arrow
Бостон Селтикс - чемпион НБА сезона 2023/24. Михайлюк стал вторым украинцем, который побеждал в самой престижной баскетбольной лиге
yellow-arrow
Назан список кандидатов на звание MVP финала НБА
yellow-arrow
Демар Дерозан, Клэй Томпсон, Йонас Валанчюнас и другие: топ-15 свободных агентов НБА
Бостон Селтикс плей-офф НБА Джейлен Браун
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НБА
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости