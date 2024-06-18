Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Бостона Джейлен Браун - MVP финала НБА
Об этом говорится на официальном сайте организации
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бостон" в 18-й раз в истории своей франшизы стал чемпионом НБА. Сегодня "Селтикс" переиграли "Даллас" (106:88) и завершили финальную серию со счетом 4:1. По итогам противостояний, MVP финала НБА признали атакующего защитника "Бостона" Джейлена Брауна.
"Это была полная командная работа. Я делюсь этим с моими братьями и моим партнером по команде, Джейсоном Тейтумом. Он был со мной все это время. Я был благодарен за каждое мгновение, за каждую возможность. Я никогда не опускал голову", - заявил Джейлен Браун после чемпионского поединка.
Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown is the recipient of The Bill Russell Trophy as the Most Valuable Player of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV. pic.twitter.com/tfYMcTuHML— NBA Communications (@NBAPR) June 18, 2024
Признанный MVP финала НБА, игрок "Бостона" в серии против "Далласа" в среднем набирал 20,8 очка, делал 5,4 подбора, 5 передач и 1,6 перехвата, реализовывая 44% бросков с игры.
Популярное сейчас
- Ни тактики, ни менталитета. Украина ошибочно решила, что Румыния ничем не отличается от Молдовы
- Игроки сборной Украины попросили выйти Реброва из раздевалки после матча с Румынией
- Ребров: Мы не показали своего уровня. Футболисты чувствуют, что сделали недостаточно
- Назан список кандидатов на звание MVP финала НБА
- Накануне старта Евро. Футболист Шахтера сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО