Игрок Бостона Джейлен Браун - MVP финала НБА

"Бостон" в 18-й раз в истории своей франшизы стал чемпионом НБА. Сегодня "Селтикс" переиграли "Даллас" (106:88) и завершили финальную серию со счетом 4:1. По итогам противостояний, MVP финала НБА признали атакующего защитника "Бостона" Джейлена Брауна.

"Это была полная командная работа. Я делюсь этим с моими братьями и моим партнером по команде, Джейсоном Тейтумом. Он был со мной все это время. Я был благодарен за каждое мгновение, за каждую возможность. Я никогда не опускал голову", - заявил Джейлен Браун после чемпионского поединка.

Boston Celtics forward-guard Jaylen Brown is the recipient of The Bill Russell Trophy as the Most Valuable Player of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV. pic.twitter.com/tfYMcTuHML