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Разыгрывающий Бостона получил более 1 миллиона долларов за победу в финале НБА
Такой бонус прописан у игрока в контракте
Фото: AP Photo/Ashley Landis
Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Джру Холидэй получил бонус от команды за победу в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс". Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.
По данным обозревателя, Холидэй за победу в финале получил $ 1 183 200, что было прописано в его контракте с "Селтикс".
В финальной серии завершившегося сезона "кельты" встречались с "Даллас Маверикс". Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки "Бостона" (4-1).
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