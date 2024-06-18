Разыгрывающий Бостона получил более 1 миллиона долларов за победу в финале НБА

Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Джру Холидэй получил бонус от команды за победу в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс". Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По данным обозревателя, Холидэй за победу в финале получил $ 1 183 200, что было прописано в его контракте с "Селтикс".

В финальной серии завершившегося сезона "кельты" встречались с "Даллас Маверикс". Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки "Бостона" (4-1).