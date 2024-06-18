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Разыгрывающий Бостона получил более 1 миллиона долларов за победу в финале НБА

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Такой бонус прописан у игрока в контракте

Разыгрывающий Бостона получил более 1 миллиона долларов за победу в финале НБА

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Бостон Селтикс" Джру Холидэй получил бонус от команды за победу в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Даллас Маверикс". Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Дэйв Макменамин.

По данным обозревателя, Холидэй за победу в финале получил $ 1 183 200, что было прописано в его контракте с "Селтикс".

В финальной серии завершившегося сезона "кельты" встречались с "Даллас Маверикс". Для выявления победителей командам потребовалось сыграть пять матчей. В результате серию выиграли игроки "Бостона" (4-1).

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