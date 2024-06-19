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Лука Дончич установил исторический рекорд в НБА
Баскетболист провел результативный матч
Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич стал первым игроком в истории НБА, продемонстрировавшим лучшие показатели в плей-офф по результативности — количеству очков, передач, подборов и перехватов.
В серии плей-офф НБА сезона-2023/2024 Дончич набрал 635 очков, сделал 178 результативных передач, 208 подборов и 90 перехватов.
В ночь с 17 на 18 июня, в Бостоне состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Бостон Селтикс" и "Даллас Маверикс".
Хозяева одержали победу со счётом 106:88 и стали чемпионами сезона-2023/2024 (4-1 в серии). Лука Дончич в этом матче сделал трипл-дабл.
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