Джейсон Тейтум может подписать самый крупный контракт в истории НБА

Форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум близок к подписанию нового крупного контракта с командой, но при этом на протяжении всего сезона не поднимал этот вопрос, так как всё внимание обратил на борьбу в чемпионате. Об этом рассказал известный инсайдер Эдриан Войнаровски.

По словам Войнаровски, речь идёт о соглашении сроком на пять лет, по условиям которого игрок сможет заработать $ 315 млн – в случае подписания контракт станет самым крупным в истории НБА.

"Ранее сегодня я разговаривал с его агентом Джо Векслером. Самое интересное заключается в том, что, по его словам, они с Тейтумом не обсуждали детали этой сделки на протяжении всего сезона. Он говорит, что Тейтум не говорил об MVP. Единственное, о чём он говорил, — это победа в чемпионате", — сказал Войнаровски на канале Malika Andrews — ESPN в YouTube.