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Детройт уволил Монти Уильямса с поста главного тренера

Баскетбол

Он возглавлял клуб с 2023 года

Детройт уволил Монти Уильямса с поста главного тренера

Фото: USA Today Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Детройт Пистонс" принял решение уволить Монти Уильямса с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

Уильямс присоединился к "Детройту" в 2023 году, подписав с командой шестилетний контракт. По сведениям ESPN, решение уволить Уильямса было принято на уровне собственников.

"Пистонс" по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона заняли последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.

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