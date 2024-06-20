Детройт уволил Монти Уильямса с поста главного тренера

"Детройт Пистонс" принял решение уволить Монти Уильямса с поста главного тренера. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски.

Уильямс присоединился к "Детройту" в 2023 году, подписав с командой шестилетний контракт. По сведениям ESPN, решение уволить Уильямса было принято на уровне собственников.

"Пистонс" по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона заняли последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 14 побед и потерпев 68 поражений.