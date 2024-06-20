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Агент Бронни Джеймса назвал клубы, которые интересуются игроком
В первую очередь право выбора будет предоставлено Лейкерс
Агент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рич Пол, представляющий интересы Бронни Джеймса, назвал три команды, которые заинтересованы в выборе его клиента на драфте НБА.
"Помимо "Лейкерс", есть и другие команды, которые заинтересованы в Бронни. Например, "Миннесота Тимбервулвз", "Даллас Маверикс", "Торонто Рэпторс". Если "Лейкерс" не выберут его, значит, будет другой клуб", — приводит слова Пола портал Fadeaway World.
Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.
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