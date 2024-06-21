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Стали известны планы Леброна Джеймса по продолжению карьеры

Баскетбол

Леброн намерен стать неограниченно свободным агентом

Стали известны планы Леброна Джеймса по продолжению карьеры

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс намерен отказаться от опции игрока и стать неограниченно свободным агентом.

Об этом сообщает журналист и обозреватель Los Angeles Times Дэн Войке.

При этом ожидается, что Джеймс подпишет новый контракт с "Лейкерс".

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 передачи. В шести матчах плей-офф Леброн демонстрировал следующие статистические показатели в среднем за игру: 27,8 очка, 6,8 подбора и 8,8 передачи.

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