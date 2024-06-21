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Лука Дончич стал шестым игроком в истории НБА с 1500 очками в первых 50 играх плей-офф
Словенец в общем набрал 635 очков
Фото: Sportsnet
18 июня завершился сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпионом которого стал "Бостон Селтикс", одолевший в финальной серии "Даллас Маверикс" (4-1).
Словенский разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич набрал в общей сложности в завершившемся плей-офф 635 очков. Последний матч серии с "Селтикс" стал для словенца 50-м за карьеру в плей-офф НБА.
Таким образом, Дончич стал шестым игроком в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку в 1500 очков в первых 50 матчах плей-офф. Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену, Элджину Бэйлору, Джерри Уэсту, Аллену Айверсону и Майклу Джордану.
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