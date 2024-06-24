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Хьюстон Рокетс может подписать контракт с Кевином Дюрантом или Джимми Батлером

Баскетбол

Команда решительно настроена

Хьюстон Рокетс может подписать контракт с Кевином Дюрантом или Джимми Батлером

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный аналитик и эксперт Джонатан Гивони предрёк серию громких трансферов "Хьюстон Рокетс" в летнее межсезонье.

"Рокетс" находятся в режиме "побеждать сейчас" и хотели бы добавить звёздную силу в свой состав, которая включает в себя таких игроков, как Кевин Дюрант, Джимми Батлер, Микал Бриджес и Брэндон Ингрэм, а также ролевиков, в том числе Брука Лопеса и Маркуса Смарта, о которых другие команды говорят, что они являются целью "Хьюстона", — написал Гивони в своей статье на ESPN.

В минувшем сезоне "Хьюстон" занял 11-е место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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Кевин Дюрант Джимми Батлер Хьюстон Рокетс
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