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Кливленд определился с кандидатурой на пост главного тренера команды
Специалист был помощником тренера в Голден Стэйт
Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports
Американский тренер Кенни Аткинсон займёт ключевую позицию в составе "Кавальерс". Стороны обсуждают условия контракта, который американский клуб предложил бывшему помощнику тренера "Уорриорз", — пишет ESPN.
57-летний специалист провёл последние сезоны в роли помощника Стива Керра в составе "Голден Стэйт" и выиграл с "воинами" первый для себя чемпионат в роли тренера.
Сообщается, что президент по баскетбольным операциям "Кливленда" Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси особенно заинтересованы в том, чтобы авторитетная программа развития игроков Аткинсона оказала положительное влияние на молодых игроков команды.
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