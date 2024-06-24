Кливленд определился с кандидатурой на пост главного тренера команды

Американский тренер Кенни Аткинсон займёт ключевую позицию в составе "Кавальерс". Стороны обсуждают условия контракта, который американский клуб предложил бывшему помощнику тренера "Уорриорз", — пишет ESPN.

57-летний специалист провёл последние сезоны в роли помощника Стива Керра в составе "Голден Стэйт" и выиграл с "воинами" первый для себя чемпионат в роли тренера.

Сообщается, что президент по баскетбольным операциям "Кливленда" Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси особенно заинтересованы в том, чтобы авторитетная программа развития игроков Аткинсона оказала положительное влияние на молодых игроков команды.