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Кливленд определился с кандидатурой на пост главного тренера команды

Баскетбол

Специалист был помощником тренера в Голден Стэйт

Кливленд определился с кандидатурой на пост главного тренера команды

Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американский тренер Кенни Аткинсон займёт ключевую позицию в составе "Кавальерс". Стороны обсуждают условия контракта, который американский клуб предложил бывшему помощнику тренера "Уорриорз", — пишет ESPN.

57-летний специалист провёл последние сезоны в роли помощника Стива Керра в составе "Голден Стэйт" и выиграл с "воинами" первый для себя чемпионат в роли тренера.

Сообщается, что президент по баскетбольным операциям "Кливленда" Коби Олтман и генеральный менеджер Майк Гэнси особенно заинтересованы в том, чтобы авторитетная программа развития игроков Аткинсона оказала положительное влияние на молодых игроков команды.

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