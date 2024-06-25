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Лейкерс готовит новый контракт Леброну Джеймсу

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Скорее всего, новый контракт будет расчитан на 3 года

Лейкерс готовит новый контракт Леброну Джеймсу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" готов предложить своему лидеру Леброну Джеймсу трёхлетний контракт, по которому он заработает приблизительно $ 160 млн. Об этом пишет ESPN US.

У Джеймса есть время до 29 июня на то, чтобы решить, воспользоваться ли опцией на сезон-2024/2025 ($ 51,4 млн) или отказаться от неё и стать свободным агентом.

Напомним, в завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес" занял восьмое место в регулярном сезоне Западной конференции.

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