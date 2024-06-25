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Джей Джей Редик оценил шансы "Лейкерс" на чемпионство в новом сезоне НБА
Главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" верит в команду
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне главный тренер "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джей Редик выразил уверенность, что команда способна бороться за чемпионство в новом сезоне.
"Я не считаю, что нынешний состав сильно далёк от команды чемпионского уровня", - приводит слова Редика ESPN US.
Напомним, на посту главного тренера "Лос-Анджелеса" Редик сменил Дарвина Хэма.
"Лейкерс" в минувшем сезоне НБА заняли восьмое место в регулярном чемпионате Западной конференции (47 побед - 35 поражений), пройдя путь от плей-ин до первого раунда плей-офф, где уступили в серии клубу "Денвер Наггетс" со счётом 1-4.
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