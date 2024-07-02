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В НБА подпишут самый большой контракт в истории лиги
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Бостон" стали чемпионами НБА сезона 2023/24, победив в финальной серии "Даллас" со счетом 4:1. 26-летний Джейсон Тейтум был одним из главных творцов успеха "Селтикс": игрок в среднем в плей-офф добыл 25 очков, сделал 9.7 подборов и отдал 6.3 передач.
Сообщается, что легкий форвард согласился продлить контракт с "Бостоном" на пять лет, в течение которых баскетболист получит рекордные 314 млн долларов. Кроме того, в 2023 году "Селтикс" подписал с Джейленом Брауном соглашение с самой большой зарплатой на то время - 285 млн долларов. Это означает, что действующий чемпион лиги будет иметь два крупнейших контракта в истории НБА общей суммой в 599 млн долларов.
Добавим, что "Бостон" теперь стал самой титулованной франшизой в истории лиги, имея в своем активе 18 чемпионств.
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