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В НБА подпишут самый большой контракт в истории лиги

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Об этом сообщает ESPN со ссылкой на собственные источники

В НБА подпишут самый большой контракт в истории лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Бостон" стали чемпионами НБА сезона 2023/24, победив в финальной серии "Даллас" со счетом 4:1. 26-летний Джейсон Тейтум был одним из главных творцов успеха "Селтикс": игрок в среднем в плей-офф добыл 25 очков, сделал 9.7 подборов и отдал 6.3 передач.

Сообщается, что легкий форвард согласился продлить контракт с "Бостоном" на пять лет, в течение которых баскетболист получит рекордные 314 млн долларов. Кроме того, в 2023 году "Селтикс" подписал с Джейленом Брауном соглашение с самой большой зарплатой на то время - 285 млн долларов. Это означает, что действующий чемпион лиги будет иметь два крупнейших контракта в истории НБА общей суммой в 599 млн долларов.

Добавим, что "Бостон" теперь стал самой титулованной франшизой в истории лиги, имея в своем активе 18 чемпионств.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Гресь
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