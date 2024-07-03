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Олимпийская квалификация по баскетболу. Испания разгромила Ливан, Италия не заметила Бахрейн
Результаты первого тура
фото - Getty Images
2 июля в Валенсии состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. Всего было сыграно 7 матчей.
Стоит отметить, что лицензию на Олимпиаду получит только победитель турнира.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.
Олимпиада. Квалификация. Результаты
Бразилия – Черногория – 81:72;
Египет – Доминиканская Республика – 77:90;
Финляндия – Багамские острова – 85:96;
Грузия – Латвия – 55:83;
Словения – Хорватия – 92:108;
Ливан – Испания – 59:104;
Италия – Бахрейн – 114:53.
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