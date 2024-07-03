Олимпийская квалификация по баскетболу. Испания разгромила Ливан, Италия не заметила Бахрейн

2 июля в Валенсии состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. Всего было сыграно 7 матчей.

Стоит отметить, что лицензию на Олимпиаду получит только победитель турнира.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.

Олимпиада. Квалификация. Результаты

Бразилия – Черногория – 81:72;

Египет – Доминиканская Республика – 77:90;

Финляндия – Багамские острова – 85:96;

Грузия – Латвия – 55:83;

Словения – Хорватия – 92:108;

Ливан – Испания – 59:104;

Италия – Бахрейн – 114:53.