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Бронни Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс

Баскетбол

Теперь два Джеймса смогут сыграть в официальных матчах НБА

Бронни Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс

Фото: peoples

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Лос-Анджелес Лейкерс" и сын Леброна Бронни Джеймс подписал четырёхлетний контракт с "озёрниками", пишет Шэмс Чарания из ESPN. Контракт подписан на сумму $ 7,9 млн. Последний год контракта — опция команды.

Напомним, первые два года контракта каждого новичка гарантированы в соответствии с коллективным договором НБА, и эти контракты могут быть продлены на третий и четвёртый год с увеличением годовой зарплаты на протяжении всего срока действия контракта.

Напомним, что Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс", в котором выступает в данный момент его отец.

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