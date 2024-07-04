Бронни Джеймс подписал четырехлетний контракт с Лейкерс

Новичок "Лос-Анджелес Лейкерс" и сын Леброна Бронни Джеймс подписал четырёхлетний контракт с "озёрниками", пишет Шэмс Чарания из ESPN. Контракт подписан на сумму $ 7,9 млн. Последний год контракта — опция команды.

Напомним, первые два года контракта каждого новичка гарантированы в соответствии с коллективным договором НБА, и эти контракты могут быть продлены на третий и четвёртый год с увеличением годовой зарплаты на протяжении всего срока действия контракта.

Напомним, что Бронни Джеймс был выбран под общим 55-м номером "Лос-Анджелес Лейкерс", в котором выступает в данный момент его отец.