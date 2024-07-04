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Пятикратный чемпион НБА: Я думаю, что Лейкерс сделали хороший выбор на драфте
Экс-игрок озёрников высказался о подписании контракта с Бронни Джеймсом
Фото: history-nba.blogspot.com
68-летний американский бывший профессиональный баскетболист и тренер Майкл Купер высказался в поддержку 19-летнего Бронни Джеймса, выбранного "Лейкерс" на драфте под 55-м номером.
"Я думаю, что это был хороший выбор на драфте. Бронни — хороший игрок, он будет становиться только лучше, и, очевидно, это удерживает Леброна в Лос-Анджелесе, потому что он явно мечтает играть со своим сыном", — заявил Купер порталу TMZ.
Купер провёл в НБА 12 сезонов, в каждом из которых защищал цвета "Лос-Анджелес Лейкерс". В составе калифорнийского клуба он стал пятикратным чемпионом НБА в качестве игрока. После завершения карьеры игрока работал тренером, став двукратным чемпионом WNBA в составе команды "Лос-Анджелес Спаркс".
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