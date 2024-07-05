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Олимпийская квалификация по баскетболу. Грузия добыла победу над Филиппинами, Польша с минимальным счетом уступила Финляндии
Результаты матчей квалификации
5 июля в Валенсии состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. Всего было сыграно 8 матчей.
Стоит отметить, что лицензию на Олимпиаду получит только победитель турнира.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.
Олимпиада. Квалификация. Результаты
Филиппины — Грузия — 94:96;
Новая Зеландия — Словения — 78:104;
Ангола — Ливан — 70:74;
Камерун — Бразилия — 77:74;
Греция — Египет — 93:71;
Польша — Финляндия — 88:89;
Литва — Кот-д'Ивуар — 97:93;
Пуэрто-Рико — Бахрейн — 56:99.
Восемь участников олимпийского баскетбольного турнира у мужчин уже известны — это сборные Франции, Австралии, Канады, Германии, Японии, Сербии, Южного Судана и США.
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