Голден Стэйт подписал контракт с Бадди Хилдом

Команда НБА "Голден Стэйт Уорриорз" договорилась о переходе атакующего защитника Бадди Хилда. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания. Сделка была осуществлена с "Филадельфией Сиксерс" по схеме "сайн-энд-трейд".

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хилд принял участие в 84 матчах регулярного чемпионата, став первым игроком за 19 лет, кому удалось это сделать. Бадди стал лишь 21-м игроком в истории НБА, который провёл 84 матча за регулярный сезон.

Атакующий защитник стал игроком "Филадельфии" после обмена из "Индианы Пэйсерс" в феврале этого года. В среднем за матч Хилд набирал 12,1 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 2,8 передачи.