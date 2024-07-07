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Леброн Джеймс: Для меня прекрасно видеть, как мой сын пробивается в НБА
Есть на кого равняться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового баскетбола Леброн Джеймс прокомментировал дебют своего сына Бронни в Летней лиге в составе "Лейкерс". Его слова цитирует официальный сайт NBA:
"Для меня отлично видеть, как мой сын пробивается в НБА сам. Это всегда было его мечтой. Чтобы мы были бок о бок, я горжусь им. Слова теряются. Я имею в виду, что парень так много работал, чтобы вернуться в эту точку, так много случилось с ним за последний год.
Это произошло через год после инцидента (остановка сердца – прим), нашей семье до сих пор даже не хватает слов, чтобы объяснить то чувство, которое у нас было.
Такой замечательный парень, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как он будет улучшаться. У него так много возможностей для совершенствования: скорость, физическая форма.
Неважно, хорошо ли он играет, и неважно, играет ли он плохо. Я просто хочу, чтобы он продолжал расти на тренировках. Вы не можете ничего принять с точки зрения статистики Летней лиги. Единственное, что имеет значение, это то, что ему становится лучше. Он отстает, потому что на самом деле не отыграл полный сезон. Стать лучше – это единственное, что имеет значение" – сказал Леброн.
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