Женская сборная Украины U20 возглавила группу в Дивизионе В на EuroBasket

Национальная команда победила во 2-м туре Исландию (69:53). Украина U20 выдала результативный старт (19:8 в первой четверти). В дальнейшем игра была практически равной.

За последние 7 лет соперницы провели 4 игры и все завершались в пользу украинок (72:55, 61:47, 73:54).

В предыдущем матче коллектив расстроил сверстниц из Болгарии (73:47). Теперь сборная возглавляет группу, набрав 4 очка. Сегодня пройдет последний поединок в квартете – "желто-синие" будут играть против молодежки Австрии, уступившей в обеих встречах раунда.