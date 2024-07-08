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Женская сборная Украины U20 возглавила группу в Дивизионе В на EuroBasket

Баскетбол
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Желто-синие оформили вторую викторию в квартете В

Женская сборная Украины U20 возглавила группу в Дивизионе В на EuroBasket

Фото - ФБУ

Новина українською

Национальная команда победила во 2-м туре Исландию (69:53). Украина U20 выдала результативный старт (19:8 в первой четверти). В дальнейшем игра была практически равной.

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За последние 7 лет соперницы провели 4 игры и все завершались в пользу украинок (72:55, 61:47, 73:54).

В предыдущем матче коллектив расстроил сверстниц из Болгарии (73:47). Теперь сборная возглавляет группу, набрав 4 очка. Сегодня пройдет последний поединок в квартете – "желто-синие" будут играть против молодежки Австрии, уступившей в обеих встречах раунда.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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