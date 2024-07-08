Михайлюк – о чемпионстве НБА: Очень эмоциональный момент, как для игрока из Украины, который начинал в Черкассах

Святослав Михайлюк в конце прошлого лета присоединился к "Бостону", а уже через 9,5 месяцев стал чемпионом.

“Всегда хотелось, как и всем детям, начинающим играть в баскетбол, попасть в НБА. Получить этот шанс сыграть здесь, провести удачную карьеру. Но стать чемпионом НБА – это нечто невероятное. Только двум игрокам, мне и Славе Медведенко, удалось выиграть этот титул. До сих пор не верится, что я был частью этого исторического сезона. Это очень эмоциональный момент для меня, как для игрока из Украины, начинавшего свой путь еще очень маленьким в Черкассах. Дойти до чемпионского титула вместе с одной из лучших команд НБА в истории… Мой первый тренер Максим Михельсон был со мной на пятой игре, это было невероятно".

"Мой друг и тренер пронесли флаг на арену. Так было задумано, что если мы выиграем, я буду с флагом Украины. Сделали фотку, которую теперь не сотрёшь 100-200 лет, сколько будет эта фотография существовать, там всегда будет флаг Украины. Я не тот человек, который совершает много репостов в соцсетях, но для меня важно совершать такие поступки, или делать то, о чем люди возможно не знают. Люди не знают о том, что у нас с Алексеем Ленем есть фонд, в который мы вместе вложили немалую сумму денег. Фонд работает в том числе и в родном городе Черкассы, там этим занимаются мои родители. Мы помогаем переселенцам, помогаем найти для них дома и предоставить людям еду. Я очень горжусь быть украинцем и всегда поддерживаю страну так, как могу".

"Всегда хочется играть за сборную, я всегда приезжаю в команду с большими амбициями и целями. На Евробаскете-2022 я думал, что у нас были очень большие шансы попасть… Я бы сказал попасть в топ-4. Но игра с Польшей была очень важна, но не получилось. Поэтому нужно работать дальше и я думаю, что у нашей сборной очень большие шансы, если собрать всех игроков, чтобы все понимали, что нужно сделать для успеха. У нас есть молодые игроки, есть ветераны, у нас очень интересная сборная”, – рассказал атакующий защитник.

"Бостон" – это уже седьмая команда НБА для украинца. Ранее он выступал в "Лейкерс", "Детройте", "Оклахома-Сити", "Торонто", "Нью-Йорке" и "Шарлотт".