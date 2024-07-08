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Определились все участники Олимпийских игр – 2024 по баскетболу

Баскетбол

Сегодня был сыгран последний матч

Определились все участники Олимпийских игр – 2024 по баскетболу

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.

Таким образом, определились всё участники Олимпиады:

Канада

Австралия

Греция

Испания

Япония

Франция

Германия

Бразилия

Южный Судан

Сербия

США

Пуэрто-Рико

Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады – 2020 в Токио обыграла сборную Франции со счётом 87:82.

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