Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определились все участники Олимпийских игр – 2024 по баскетболу
Сегодня был сыгран последний матч
фото - Getty Images
8 июля, состоялся заключительный матч квалификационного этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже между сборными Литвы и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой пуэрториканцев со счётом 79:68.
Таким образом, определились всё участники Олимпиады:
Канада
Австралия
Греция
Испания
Япония
Франция
Германия
Бразилия
Южный Судан
Сербия
США
Пуэрто-Рико
Турнир по баскетболу на Олимпиаде пройдёт с 27 июля по 10 августа. Действующим чемпионом является сборная США, которая в финале Олимпиады – 2020 в Токио обыграла сборную Франции со счётом 87:82.
Популярное сейчас
- Вацко: Впечатление, что не Ребров давал интервью, а фейсбук Протасова
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Кинарейкин попрощался с Днепром-1. Известно, куда может перейти игрок
- Олимпийская квалификация по баскетболу. Грузия добыла победу над Филиппинами, Польша с минимальным счетом уступила Финляндии
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО