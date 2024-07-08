  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Леброн Джеймс рассказал, будет ли его контракт с Лейкерс последним
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леброн Джеймс рассказал, будет ли его контракт с Лейкерс последним

Баскетбол

Баскетболист не дал четкого ответа

Леброн Джеймс рассказал, будет ли его контракт с Лейкерс последним

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, станет ли его новый контракт последним в карьере.

"Я имею в виду, что это может быть так. Я бы никогда не стал сидеть здесь и говорить: "О, может быть, нет". Да, может быть. Легко. Но посмотрим, что произойдёт", — сказал Джеймс в разговоре с журналистом Дейвом Макменамином на телеканале ESPN.

7 июля "Лейкерс" объявили о продлении контракта с Леброном. По данным СМИ, новое соглашение рассчитано на два года, в течение которых баскетболист заработает $ 101,355 млн.

По теме
yellow-arrow
Определились все участники Олимпийских игр – 2024 по баскетболу
yellow-arrow
Михайлюк – о чемпионстве НБА: Очень эмоциональный момент, как для игрока из Украины, который начинал в Черкассах
yellow-arrow
Женская сборная Украины U20 возглавила группу в Дивизионе В на EuroBasket
ЛеБрон Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости