Леброн Джеймс рассказал, будет ли его контракт с Лейкерс последним

Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, станет ли его новый контракт последним в карьере.

"Я имею в виду, что это может быть так. Я бы никогда не стал сидеть здесь и говорить: "О, может быть, нет". Да, может быть. Легко. Но посмотрим, что произойдёт", — сказал Джеймс в разговоре с журналистом Дейвом Макменамином на телеканале ESPN.

7 июля "Лейкерс" объявили о продлении контракта с Леброном. По данным СМИ, новое соглашение рассчитано на два года, в течение которых баскетболист заработает $ 101,355 млн.