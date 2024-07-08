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Леброн Джеймс рассказал, будет ли его контракт с Лейкерс последним
Баскетболист не дал четкого ответа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал, станет ли его новый контракт последним в карьере.
"Я имею в виду, что это может быть так. Я бы никогда не стал сидеть здесь и говорить: "О, может быть, нет". Да, может быть. Легко. Но посмотрим, что произойдёт", — сказал Джеймс в разговоре с журналистом Дейвом Макменамином на телеканале ESPN.
7 июля "Лейкерс" объявили о продлении контракта с Леброном. По данным СМИ, новое соглашение рассчитано на два года, в течение которых баскетболист заработает $ 101,355 млн.
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