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Сборная Испании по баскетболу назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже
Соревнования стартуют 26 июля
фото - Getty Images
Национальная команда Испании по баскетболу объявила окончательный состав из 12 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
По информации пресс-службы испанцев, в заявку вошли следующие игроки: Алекс Абринес ("Барселона"), Санти Альдама ("Мемфис Гриззлиз"), Дарио Брисуэла ("Барселона"), Лоренцо Браун ("Маккаби" Тель-Авив), Альберто Диас ("Уникаха"), Руди Фернандес, Усман Гаруба ("Голден Стэйт Уорриорз"), Фран Герра ("Тенерифе"), Хуанчо Эрнангомес ("Панатинаикос"), Вилли Эрнангомес ("Барселона"), Серхио Льюль ("Реал" Мадрид), Хайме Прадилья ("Валенсия").
Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.
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