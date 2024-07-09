Сборная Испании по баскетболу назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

Национальная команда Испании по баскетболу объявила окончательный состав из 12 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По информации пресс-службы испанцев, в заявку вошли следующие игроки: Алекс Абринес ("Барселона"), Санти Альдама ("Мемфис Гриззлиз"), Дарио Брисуэла ("Барселона"), Лоренцо Браун ("Маккаби" Тель-Авив), Альберто Диас ("Уникаха"), Руди Фернандес, Усман Гаруба ("Голден Стэйт Уорриорз"), Фран Герра ("Тенерифе"), Хуанчо Эрнангомес ("Панатинаикос"), Вилли Эрнангомес ("Барселона"), Серхио Льюль ("Реал" Мадрид), Хайме Прадилья ("Валенсия").

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.