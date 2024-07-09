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Сборная Испании по баскетболу назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

Баскетбол

Соревнования стартуют 26 июля

Сборная Испании по баскетболу назвала окончательную заявку на Олимпиаду в Париже

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная команда Испании по баскетболу объявила окончательный состав из 12 человек для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По информации пресс-службы испанцев, в заявку вошли следующие игроки: Алекс Абринес ("Барселона"), Санти Альдама ("Мемфис Гриззлиз"), Дарио Брисуэла ("Барселона"), Лоренцо Браун ("Маккаби" Тель-Авив), Альберто Диас ("Уникаха"), Руди Фернандес, Усман Гаруба ("Голден Стэйт Уорриорз"), Фран Герра ("Тенерифе"), Хуанчо Эрнангомес ("Панатинаикос"), Вилли Эрнангомес ("Барселона"), Серхио Льюль ("Реал" Мадрид), Хайме Прадилья ("Валенсия").

Напомним, что Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.

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