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Стефен Карри: Хочу быть в Уорриорз всю жизнь

Баскетбол

Защитник рассказал, что не планирует уходить из клуба

Стефен Карри: Хочу быть в Уорриорз всю жизнь

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри рассказал, что не планирует покидать команду. Ранее он поделился мнением об уходе атакующего защитника Клэя Томпсона, который перешёл в "Даллас Маверикс".

"Я могу точно сказать, что хочу быть в "Уорриорз" всю жизнь. Это всегда было моей целью, но жизнь в НБА — дикая среда. Всё быстро меняется.

Я всегда хочу побеждать, коротко и ясно. И нет никакого удовлетворения в том, чтобы просто обналичивать чек, играть в баскетбол и пережидать. Давление оказывается, я хочу побеждать", — приводит слова Карри Clutch Points со ссылкой на Yahoo Sports.

Стефен Карри в сезоне-2023/2024 НБА выходил на площадку в 75 играх в составе "Уорриорз". В среднем за игру он набирал 26,4 очка, делал 4,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 2,9 потери.

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Стефен Карри Голден Стейт Уорриорз
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