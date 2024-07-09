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Стефен Карри: Хочу быть в Уорриорз всю жизнь
Защитник рассказал, что не планирует уходить из клуба
Разыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри рассказал, что не планирует покидать команду. Ранее он поделился мнением об уходе атакующего защитника Клэя Томпсона, который перешёл в "Даллас Маверикс".
"Я могу точно сказать, что хочу быть в "Уорриорз" всю жизнь. Это всегда было моей целью, но жизнь в НБА — дикая среда. Всё быстро меняется.
Я всегда хочу побеждать, коротко и ясно. И нет никакого удовлетворения в том, чтобы просто обналичивать чек, играть в баскетбол и пережидать. Давление оказывается, я хочу побеждать", — приводит слова Карри Clutch Points со ссылкой на Yahoo Sports.
Стефен Карри в сезоне-2023/2024 НБА выходил на площадку в 75 играх в составе "Уорриорз". В среднем за игру он набирал 26,4 очка, делал 4,5 подбора, отдавал 5,1 передачи, а также совершал 2,9 потери.
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