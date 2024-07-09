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Сборная Украины U-20 включила сына Кличко в заявку на чемпионат Европы
Наша команда стартует 12 июля
Фото: parlament.ua
Тренерский штаб молодежной сборной Украины определился с составом на чемпионат Европы U-20 (Дивизион В). После тренировочного сбора и серии контрольных матчей в финальный ростер вошли 12 игроков, которые будут представлять нашу страну на первенстве в румынском городе Питешти:
Защитники
Рафаэль Колаволе, Марк Черногрицкий, Андрей Величко, Серафим Новиков, Кирилл Скутельник
Форварды
Ростислав Кабанов, Назар Холод, Владислав Николайчук, Павел Карасев, Даниил Сипало
Центровые
Максим Александр Кличко, Назарий Кулишенко
Главный тренер — Валерий Плеханов
Тренеры — Станислав Овдеенко, Владимир Кучеренко
Выступление в Питеште наша команда начнет 12 июля матчем группового раунда против сборной Армении. По две лучших команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за повышение в классе - выход в Дивизион А.
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