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Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на Евробаскете-2023
Ребята просто лучшие
Фото: ФБУ
Сборная Украины U-20 по баскетболу одержала вторую победу на проходящем в эти дни в Питеште (Румыния) Евробаскете-2023.
Евробаскет U-20. Питешт (Румыния)
Украина – Молдова 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)
Лучшим игроком матча стал Максим Кличко (сын мэра Киева Виталия Кличко), за игру успевший набрать 17 очков.
Следующие поединки украинцы сыграют против Швеции, Венгрии и Косово, а три лучших сборных дивизиона попадут в Дивизион А.
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