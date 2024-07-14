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Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на Евробаскете-2023

Баскетбол
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Сборная Украины U-20 одержала вторую победу на Евробаскете-2023

Фото: ФБУ

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины U-20 по баскетболу одержала вторую победу на проходящем в эти дни в Питеште (Румыния) Евробаскете-2023.

Евробаскет U-20. Питешт (Румыния)

Украина – Молдова 83:48 (20:14, 17:18, 19:6, 27:10)

Лучшим игроком матча стал Максим Кличко (сын мэра Киева Виталия Кличко), за игру успевший набрать 17 очков.

Следующие поединки украинцы сыграют против Швеции, Венгрии и Косово, а три лучших сборных дивизиона попадут в Дивизион А.

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