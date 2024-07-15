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Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству сыгранных минут в лиге
Форвард стал недостижим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал абсолютным лидером по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди активных игроков лиги. На это обратил внимание аккаунт StatMuse.
Топ-8 активных игроков НБА по количеству сыгранных минут в лиге
1. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 68.456;
2. Крис Пол ("Сан-Антонио Спёрс") — 48.758;
3. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") — 45.865;
4. Расселл Уэстбрук ("Лос-Анджелес Клипперс") — 43.595;
5. Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") — 43.214;
6. Демар Дерозан ("Сакраменто Кингз") — 40.830;
7. Эл Хорфорд ("Бостон Селтикс") — 40.553;
8. Кайл Лоури ("Филадельфия Сиксерс") — 40.487.
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