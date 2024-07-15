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Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству сыгранных минут в лиге

Баскетбол

Форвард стал недостижим

Леброн Джеймс вышел на первое место по количеству сыгранных минут в лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал абсолютным лидером по количеству сыгранных минут в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди активных игроков лиги. На это обратил внимание аккаунт StatMuse.

Топ-8 активных игроков НБА по количеству сыгранных минут в лиге

1. Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс") — 68.456;

2. Крис Пол ("Сан-Антонио Спёрс") — 48.758;

3. Кевин Дюрант ("Финикс Санз") — 45.865;

4. Расселл Уэстбрук ("Лос-Анджелес Клипперс") — 43.595;

5. Джеймс Харден ("Лос-Анджелес Клипперс") — 43.214;

6. Демар Дерозан ("Сакраменто Кингз") — 40.830;

7. Эл Хорфорд ("Бостон Селтикс") — 40.553;

8. Кайл Лоури ("Филадельфия Сиксерс") — 40.487.

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