Рассел Уэстбрук может покинуть Лос-Анджелес Клипперс

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Расселл Уэстбрук может покинуть "Лос-Анджелес Клипперс" в межсезонье, если он не сможет прийти к соглашению с руководством клуба. Об этом пишет известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.

Согласно его информации, руководство "Клипперс" также обсуждает варианты обмена игрока. В случае если Расселл станет свободным агентом, то, скорее всего, с ним заключит соглашение команда "Денвер Наггетс".

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук в среднем за игру находился на площадке 22 минуты и 28 секунд, а также набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.