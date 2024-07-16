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Рассел Уэстбрук может покинуть Лос-Анджелес Клипперс

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Сейчас он ведет переговоры с руководством клуба

Рассел Уэстбрук может покинуть Лос-Анджелес Клипперс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Petersen

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Расселл Уэстбрук может покинуть "Лос-Анджелес Клипперс" в межсезонье, если он не сможет прийти к соглашению с руководством клуба. Об этом пишет известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети.

Согласно его информации, руководство "Клипперс" также обсуждает варианты обмена игрока. В случае если Расселл станет свободным агентом, то, скорее всего, с ним заключит соглашение команда "Денвер Наггетс".

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уэстбрук в среднем за игру находился на площадке 22 минуты и 28 секунд, а также набирал 11,1 очка, делал 5,0 подбора и отдавал 4,5 передачи.

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