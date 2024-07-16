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Билеты на Матч всех звёзд женской НБА-2024 будут самыми дорогими в истории
Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе
Билеты на Матч всех звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году будут самыми дорогими в истории мероприятия. Об этом информирует сервис TickPick.
По сведениям источника, стоимость билетов в 2024 году на Матче всех звёзд WNBA будет почти в семь раз больше, чем годом ранее.
Билеты на Матч звёзд женской Национальной баскетбольной ассоциации в последние пять сезонов по данным TickPick:
2019 – $ 34
2021 – $ 44
2022 – $ 50
2023 – $ 30
2024 – $ 206.
Матч всех звёзд WNBA 2024 года состоится 20 июля в Финиксе.
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