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Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет

Баскетбол

Причина смерти не сообщается

Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и отец легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Причина смерти не сообщается.

Джо Брайант был выбран в первом раунде драфта НБА в 1975 году под 14-м номером командой "Голден Стэйт Уорриорз". Однако позднее был обменян в "Филадельфию Сиксерс", а затем выступал за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Хьюстон Рокетс".

В НБА Джо играл на позиции тяжёлого форварда на протяжении 16 лет - с 1975 по 1991 год. После завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста Джо стал работать тренером в таких командах, как "Лос-Анджелес Спаркс", "Лас-Вегас Рэттлерс" и прочие.

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