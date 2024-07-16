Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и отец легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Clutch Points.

Причина смерти не сообщается.

Джо Брайант был выбран в первом раунде драфта НБА в 1975 году под 14-м номером командой "Голден Стэйт Уорриорз". Однако позднее был обменян в "Филадельфию Сиксерс", а затем выступал за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Хьюстон Рокетс".

В НБА Джо играл на позиции тяжёлого форварда на протяжении 16 лет - с 1975 по 1991 год. После завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста Джо стал работать тренером в таких командах, как "Лос-Анджелес Спаркс", "Лас-Вегас Рэттлерс" и прочие.