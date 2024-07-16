Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет
Причина смерти не сообщается
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и отец легендарного защитника "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Clutch Points.
Причина смерти не сообщается.
Джо Брайант был выбран в первом раунде драфта НБА в 1975 году под 14-м номером командой "Голден Стэйт Уорриорз". Однако позднее был обменян в "Филадельфию Сиксерс", а затем выступал за "Лос-Анджелес Клипперс" и "Хьюстон Рокетс".
В НБА Джо играл на позиции тяжёлого форварда на протяжении 16 лет - с 1975 по 1991 год. После завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста Джо стал работать тренером в таких командах, как "Лос-Анджелес Спаркс", "Лас-Вегас Рэттлерс" и прочие.
Популярное сейчас
- Составит компанию Довбику и Цыганкову? Жирона может усилиться ещё одним украинцем
- Германия не будет поставлять истребители Украине - в правительстве уже назвали причину
- Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца
- Билеты на Матч всех звёзд женской НБА-2024 будут самыми дорогими в истории
- Днепр-1 – до сих пор участник УПЛ и Лиги конференций, хотя фактически не функционирует. Что происходит за кулисами процесса
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК